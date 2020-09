Rozczochrana Britney Spears wyskakuje z merca po truskawkowego shake'a w maseczce nałożonej do góry nogami (ZDJĘCIA)

Opieka ojca nad dorosłą Britney miała być w założeniu tymczasowa i trwać jedynie do momentu, w którym piosenkarka ponownie będzie w stanie decydować sama o sobie. 13 lat później gwiazda nadal nie może jednak dysponować własnoręcznie zarobionymi pieniędzmi. Zdaniem tysięcy internautów jest to wynik celowych zabiegów jej rodzica, który wiedzie całkiem wygodne życie, pilnując 57 milionów córki .

Britney Spears ma poważne problemy

W ostatni wtorek Spears po raz pierwszy od bardzo dawna była też widziana w miejscu publicznym, co wielu odczytało jako kolejny krok do jej powolnego wyswobadzania się spod jarzma ojcowskiej dyktatury. Uzbrojona w ochronną maseczkę z kocim języczkiem piosenkarka wybrała się do dzielnicy Los Angeles Calabasas, gdzie odwiedziła kilka sklepów, kończąc w filii popularnej sieci kawiarni, którą opuściła z truskawkowym shakiem w ręce.