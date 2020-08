Rozdarta Klaudia El Dursi martwi się powrotem dzieci do szkoły: "To jedna wielka NIEWIADOMA"

Dzidek 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

ja tu czegoś nie rozumiem, i piszę tu o wszystkich tych, co jak jechali na wakacje nie przejmowali się jakimś tam koronawirusem, a teraz jak dzieciaki muszą iść do szkoły to wszyscy lamentują co to będzie