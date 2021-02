Rozmodlona Monika Zamachowska na Jasnej Górze zawierza Bogu chorego na COVID Zbyszka: "Intencji mi NIE ZABRAKŁO"

Kilka dni temu media obiegła informacja o tym, że Zbigniew Zamachowski dołączył do grona osób publicznych zmagających się z koronawirusem . Niestety aktor podobno dość ciężko przechodzi COVID-19 , o czym wspomniała jego żona, Monika Zamachowska . Ona sama miała na szczęście otrzymać wynik negatywny.

Szczegóły aktualnego stanu zdrowia Zbigniewa Zamachowskiego podaje Super Express. Na jego łamach dowiadujemy się, że małżonek Moniki Zamachowskiej ma 39 stopni gorączki i na czas choroby wyprowadził się z domu i zamieszkał w kawalerce. Dziennikarka zapewnia z kolei, że robi, co tylko może, aby nieco ulżyć mu w cierpieniu.

Zbyszek dość ciężko przechodzi zakażenie koronawirusem, co wyraźnie martwi jego bliskich. Tym bardziej że nie ma innego sposobu na pomoc niż po prostu wesprzeć go w codziennych czynnościach. Sama Monika, z racji negatywnego wyniku testu, postanowiła wspomóc go także w nieco inny sposób.