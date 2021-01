Monika Zamachowska oznajmia ze szczytu Burj Khalifa: "Od roku zarabiam więcej niż PRZEZ OSTATNIE 10 LAT W TVP" (FOTO)

Od 1995 roku dziennikarka związana była z Telewizją Polską, gdzie na przestrzeni lat była prowadzącą, autorką i współautorką takich programów jak między innymi Teleadwokat, Strefa otwarta, Wstęp wolny czy Europa da się lubić. Przez niemal pięć lat Monika miała okazję sprawdzać się także w roli prowadzącej Pytanie na śniadanie, gdzie mogliśmy ją oglądać aż do czasu zwolnienia w 2019 roku.

Choć jeszcze przed niespodziewanym zakończeniem współpracy z TVP 48-latce zdarzało się narzekać na wynikające z wysokich alimentów Zbyszka niewystarczające finanse , wszystko wskazuje na to, że zwolnienie wpłynęło na jej życie zawodowe wyjątkowo zbawiennie.

Zamachowska mimo niedawnych obaw dotyczących podróżujących w dobie pandemii pociech , udała się do Dubaju, czym ochoczo chwali się za pośrednictwem instagramowego profilu. Pod jednym ze zdjęć relacjonującym podróż na Bliski Wschód jej obserwator zauważył:

Szanowni krytycy mojej wyprawy po słońce. Uprzejmie donoszę, że od ukończenia 18. roku życia pracuję i utrzymuję siebie i swoją rodzinę. Miałam dwie przerwy, na dwa urlopy macierzyńskie - wtedy pobierałam pieniądze z ZUSu. Nigdy nie miałam poważnych problemów finansowych. Jeśli o nich czytaliście w bauerowskich pisemkach za 1 zł, to możecie już o tym zapomnieć, jak o tzw. faktach prasowych, stworzonych na potrzeby wierszówki przez redaktorki bez nazwisk - informuje zaradna dziennikarka, dementując wszelkie od lat krążące plotki pod zdjęciem z najwyższego budynku na świecie.

W dalszej części wpisu pozująca na szczycie Burj Khalifa celebrytka powraca wspomnieniami do pracy w Telewizji Polskiej:

Dlatego od roku pracuję i zarabiam więcej, niż przez ostatnie 10 lat w TVP. I to mimo pandemii - zapewnia "skromnie". Trochę mi głupio się z tego tłumaczyć, no ale trudno, być może tak trzeba, gdy się jest i w dalszym ciągu zamierza mieszkać w kraju nad Wisłą. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo zdrowia i dużo pracy.