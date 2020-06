Rupert Grint staje po stronie osób transpłciowych po oskarżeniach J.K. Rowling o transfobię: "Wszyscy powinniśmy mieć prawo do życia w miłości"

J.K. Rowling 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Jajku jacy ci aktorzy są puści. Wygłaszają takie puste dyrdymały. Tak, ja też jestem za miłością i że każdy zasługuje na szacunek. Ale nie to lezy sedno problemu. Jak się mówi A do trzeba też powiedzieć B. To nie jest tak, że te osoby domagają się miłości. Nikt im miłości nie broni. Rzecz w tym, że uznanie biologicznych mężczyzn za kobiety, a biologicznych kobiet za mężczyzn wiąże się z o wiele większymi konsekwencjami niż "miłość". Nie o miłość tu chodzi, a np. o kobiecy sport, kobiece łazienki, kobiece więzienia. O używanie określonych zaimków, które ideologia LGBT zamierza prawnie sankcjonować. O to, że wszystko staje się nagle mikroagresją. Chodzi o granie ofiary i szukanie kozłów ofiarnych. Chodzi o to, że jendym słowem osoba, która poczuje się urażona może przekreślić czyjeś zawodowe życie. To są takie sytuacje, o których panu Rubertowi się nie śniło. Ale on żyje w bańce z jednorożcami i tęczami i sądzi, że ludzie po prostu nie lubią osób homoseksualnych. Przecież to są totalne bzdury. Nie o osoby homoseksualne ani transseksualne tutaj chodzi. Chodzi o ruchy LGBT i ich ambicje polityczne.