Rusza proces Krzysztofa Gonciarza, który pozwał byłe partnerki o zniesławienie. "Publiczny lincz za fałszywe oskarżenia o przemoc to horror"

Gonciarz pozwał ją (i inne dziewczyny) o zniesławienie. I wygra. Bo one użyły określeń, które zdecydowanie się kwalifikują jako pomówienie, zwłaszcza, że typ nie ma wyroku, ani nawet zarzutów prokuratorskich. Co nie zmienia faktu, że udowodni tylko to, że go pomówiły. To nadal nie wyklucza tego, że mogą być jego ofiarami i czuć się skrzywdzone.