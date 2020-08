Rycerski Piotr Stramowski broni Katarzyny Warnke po wpisie kalifornijskiego lekarza: "To było PONIŻEJ PASA"

Głos w sprawie postanowiła zabrać twarz medycyny estetycznej w Polsce, czyli Krzysztof Gojdź. Mężczyzna od lat dba o wygląd aktorki, której zdarzało się publicznie zachwalać jego umiejętności. 47-latek postanowił zdementować, jakoby to on miał stać za poprawianiem powiek Kasi, przy okazji nie szczędząc w jej stronę szeregu komplementów.

Warnke: "Hejtują Ci, którzy nie mają pomysłu na siebie"

Ja w ogóle nie chciałam się wypowiadać... To miłe ze strony Krzysia, ale jakbym miała wybór, to bym go poprosiła, żeby też się nie wypowiadał - mówi w rozmowie z portalem Jastrząbpost i dodaje: