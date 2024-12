Tak was robią w wała grą słów abyście myśleli że coś pozytywnego to dla Polaków oznacza a w rzeczywistości jest to strata. Polskie śmigłowce dla krainy o której pisać nie wolno.Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przekazanie krainie o której pisać nie wolno trzech śmigłowców pochodzących ze składu polskiej policji. Pisze wupe tech Dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Bell 412-HP zostały POZYSKANE przez Agencję Rezerw Strategicznych w ramach współpracy z Agencją Mienia Wojskowego i MSWiA. Tafią one do Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, gdzie będą służyć do ćwiczeń i zajęć przyszłych pilotów szkolonych w tej uczelni. Słowo POZYSKIWANIE ma się wam kojarzyć z zyskiem czyli pozytywnie a w rzeczywistości jest to strata dla Polski. Oczywiście na nasz koszt bo to podatnicy zapłacą w podatkach za nowe które teraz trzeba kupić a za tamte już zapłaciliśmy raz