Sabina Jeszka nadal walczy o rozgłos: "Bycie influencerką wyszło przez przypadek"

Sabina Jeszka zajęła 5. miejsce w trzeciej edycji programu "Mam talent". Ślązaczka nie znalazła jednak skutecznych producentów, którzy zapewniliby jej sukces i szczyty list przebojów, dlatego ostatecznie znalazła sobie miejsce w programie "Jaka To Melodia?", a raz na jakiś czas odwiedza również śniadaniówki. Sabina próbowała jeszcze o sobie przypomnieć , występując w programie "I nie opuszczę cię aż do ślubu" Izabeli Janachowskiej, który niekoniecznie związanym jest z jej talentem. Od początku kariery Jeszka zgromadziła na swoim Instagramie ponad 50 tysięcy osób, które śledziły jej zawodowe i nie tylko poczynania. Celebrytka chętnie więc tytułuje się influencerką. Na swoich social mediach szczegółowo relacjonuje czas spędzony z dzieckiem oraz przygotowania do nowego programu "The Four", w którym jako jedna z uczestniczek powalczy o wielką wygraną. Podczas konferencji show wyznała Michałowi Dziedzicowi, że ma nadzieję, iż tym razem talent show pomoże jej zajść daleko. Myślicie, że się uda?