Sąd zadecydował w sprawie Lexy C., Wojciecha G. oraz innych zatrzymanych influencerów. Wiadomo, co z aresztem

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili akcję zatrzymania osób podejrzanych o organizowanie nielegalnych loterii. Zostali oni przewiezieni do Szczecina, gdzie prowadzone były czynności. W tym gronie znaleźli się m.in. Adam K., prowadzący program w TVN Turbo, youtuber "Boxdel", a także - jak ustalił Pudelek - Wojciech G., uczestnik programu "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy", oraz znana influencerka Lexy C. Przesłuchania trwały do późnych godzin nocnych.