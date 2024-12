Sądowej batalii o winiarnie Angeliny Jolie i Brada Pitta ciąg dalszy. Aktor jest oskarżony o DEFRAUDACJĘ

Po rozstaniu Angelina Jolie zdecydowała się wycofać z przedsięwzięcia. W 2021 roku sprzedała swoje udziały Grupie Stoli, kontrolowanej przez rosyjskiego miliardera Jurija Sheflera, co wywołało sprzeciw Pitta . Aktor zarzucił eks żonie naruszenie umowy, która to zabraniała sprzedaży udziałów osobom trzecim bez jego zgody. W odpowiedzi firma Nouvel sprzedana Stoli oskarżyła Pitta o niewłaściwe wykorzystanie aktywów Miraval .

Brad Pitt ma problemy przez winnicę we Francji

Według informacji zdobytych przez "In Touch" od osoby z otoczenia gwiazdora, zarzuty mają być bezpodstawne. Informator twierdzi też, że to celowe działanie, aby wyrządzić krzywdę Pittowi.

To tylko najnowsza desperacka próba niektórych stron, by bronić swoich. To nie obrona stanowisk. Uciekają się do ewidentnie fałszywych i pozbawionych podstaw faktycznych twierdzeń, przy jednoczesnej próbie manipulowania kalifornijskim kodeksem karnym w niespotykany dotąd sposób - twierdzi osoba z otoczenia aktora.