Sam Smith zdiagnozował u siebie koronawirusa: "Na szczęście mi przeszło"

Liczba zachorowań na koronawirusa rośnie z dnia na dzień. W gronie zakażonych nie brakuje również osób znanych z pierwszych stron gazet. Do tej pory obecność COVID-19 potwierdzono m.in. u Toma Hanksa, księcia Karola, Pink czy premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona.

Nie jest tajemnicą, że epidemia koronawirusa w ostatnim czasie całkowicie zdominowała światowe media. Na temat aktualnych wydarzeń chętnie wypowiadają się również celebryci. Niedawno do dyskusji związanej z wirusem postanowił włączyć się wokalista Sam Smith. W wywiadzie udzielonym Apple Music Brytyjczyk niespodziewanie przyznał, że jest przekonany, iż został zakażony koronawirusem.

Podczas rozmowy z Zanem Lowe muzyk zdradził, że on i jego siostra zauważyli u siebie objawy choroby. Zdaniem Smitha zostali oni zarażeni na dwa tygodnie przed ogłoszeniem powszechnej kwarantanny w Zjednoczonym Królestwie. U rodzeństwa nie przeprowadzono testów potwierdzających obecność COVID-19, Smith jest jednak przekonany o słuszności swoich podejrzeń.

Nie zostałem poddany testom, ale wiem, że to mam, na 100 procent. Będę tak zakładał, bo wszytko, co przeczytałem, na to wskazywało - twierdzi Sam.