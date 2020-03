Sam Smith przechodzi "załamanie nerwowe" podczas kwarantanny (FOTO)

Koronawirus to wyzwanie nie tylko dla rządów wszystkich państw , które muszą zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, ale i dla każdego z nas. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, powinniśmy stosować się do zaleceń i jak najwięcej czasu przebywać w domu.

Celebrytom również nudzi się w domach, przez co są coraz bardziej kreatywni w wymyślaniu sposobów na kwarantannę . Do grona znudzonych dołączył właśnie Sam Smith . Biedaczek utknął w londyńskiej posiadłości wartej 14 milionów dolarów i chciał podzielić się z fanami swoim nieszczęściem.

Co za dziwny czas, o rany. Chciałem się do was odezwać, żeby sprawdzić, czy wszystko u was ok. Wysyłam wam dużo miłości i mam nadzieję, że macie się dobrze, również pod względem psychicznym. To wyzwanie dla nas wszystkich. Musimy stanowić jedność i troszczyć się o siebie, zwłaszcza starszych. Bądźcie cierpliwi i pomocni - zaapelował Smith.