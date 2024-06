Sanah rzadko mówi o życiu prywatnym. W nowym wywiadzie zdradziła, jak zmieniło ją małżeństwo: "Niedzielny obiad to świętość"

Sanah to jedna z gwiazd, których piosenki regularnie przewijają się przez playlisty rodzimych rozgłośni. Choć zna ją wielu rodaków, to o jej życiu poza sceną wiadomo stosunkowo niewiele. Artystka sumiennie chroni własnej prywatności, ograniczając wypowiedzi o sferze osobistej do absolutnego minimum.