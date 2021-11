Sandra Kubicka stanęła na wadze: "MAM IŚĆ PŁAKAĆ? Wyrzucam ten bezużyteczny sprzęt do śmieci" (FOTO)

Z relacji Sandry Kubickiej wiemy też, że para od kilku tygodni mieszka razem w apartamencie Barona w centrum Warszawy (dla którego modelka porzuciła dotychczasowe, równie luksusowe lokum na Wilanowie). Choć do tej pory zakochani radzili sobie z wyzwaniem, jakim bywa wspólne mieszkanie, właśnie doszło do pierwszego "spięcia".

Wszystkiemu winna okazała się stojąca u Barona w łazience... waga. Jak donosi Kubicka , zgoła niepozorny sprzęt gospodarstwa domowego sprowokował ją do tego, czego nie zwykła robić. Tak, chodzi o to, że się zważyła:

By nie zostać gołosłowną, wyznanie Kubicka zilustrowała fotografią wagi pokazującą 67,4 kilograma . Poruszona sprawą modelka przeszła dalej do tłumaczeń:

Jeżeli już macie bzika na punkcie tego, jak wyglądacie - to uważam, że lepiej patrzeć na wymiary. Ja jestem znowu rozmiarem S i co? 67 kg i mam iść płakać? No nie. Jestem wysoka i całe życie trenuje. PS. Alek Baron, wyrzucam ten bezużyteczny sprzęt do śmieci.