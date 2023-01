Sandra Kubicka świętuje urodziny na Malediwach i składa sobie życzenia: "Żebyś była KOCHANA". Baron też pokusił się o wpis...

Sandra Kubicka świętuje urodziny na Malediwach. Celebrytka sama złożyła sobie życzenia

28 today. Sandro, życzę Ci, żebyś spełniła swoje najgłębsze marzenia. Żebyś była kochana i kochająca. Żebyś żyła w zgodzie ze sobą. Żebyś była cudowną matką i żoną. Żebyś była traktowana tak, jak na to zasługujesz bez proszenia o to. Przeszłaś w tym życiu już bardzo wiele, złego i dobrego. Wszystko do tej pory to były lekcje i przygotowania. Czas zacząć żyć życiem, o którym zawsze marzyłaś i ciężko na nie pracowałaś. Bye [emotikona gąsienicy - przyp. red.] Hello [motikona motyla - przyp. red.] - napisała w dniu urodzin Kubicka.