Sandra Kubicka złożyła pozew rozwodowy w grudniu, a MIESIĄC PÓŹNIEJ Baron wyprawił dla niej huczne urodziny. Wystąpiła na nich wielka gwiazda

W kwietniu ślub z bębnem pod nosem, w grudniu pozew rozwodowy. Infantylna dziewucha i wieczny Piotruś Pan pobawili się w dom. Ona od początku waliła aluzje że chce oświadczyn, ślubu, dziecka, domu na wsi. Tylko jakoś chyba to czego chce Alek gdzieś umknęło bo widać było że nie robi tego szczerze i z przekonaniem. Sandra wiedziała przecież od razu jaki gość ma tryb pracy i że w "sezonie" raczej go zbyt często w domu nie będzie. Na dodatek cofnął się mentalnie w rozwoju do jej poziomu: te ich "psiakacje" i "psizjer"... No litości. Tak to jest jak się napiera na faceta i traktuje go jako sprężynę do zabawy w dom i dawcę nasienia. Sandra od zawsze miała parcie na śluby i pierścionki, Alek wprost mówił że on tego nie chciał. Ale lepiej widocznie być rozwódką niż "starą panną".