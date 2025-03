Matka Sandry Kubickiej wspiera córkę po rozstaniu z Baronem i publikuje wzruszające zdjęcie. "Moje dwa Skarby. Moje serce"

Ten Baron jest identyczny jak mój brat. On tego czy tamtego nie będzie robił, bo jemu się nie chce, dwie lewe ręce do roboty, a jeśli w końcu się zmusi, to po robocie leży i umiera z rozpaczy, że taki biedny. W domu palcem nie ruszy, bo " on pracuje", prania nie zrobi, o gotowaniu zapomnij. Ciągle wyrzuty, albo zadowolony z siebie, dba o swoje dresy, albo o samochód, ten jest wypicowany do granic, z takim człowiekiem nie ma sensu budować czegokolwiek. On będzie robił wrażenie, że na czymkolwiek oprócz niego samego mu zależy, no to nie, nie zależy mu na ludziach, liczy się on i jego upodobania. Straszny typ. Coś w podobie Barona. Trzeba go nianczyc, dorosłego faceta, WTF.