Sara Boruc bez ogródek o działalności influencerek: "Tego nie można nazwać PRACĄ" (WIDEO)

Zawsze mnie to bolało, że to robiłam w ogóle, ale też ciągle mam te propozycje. One są kuszące, bo te firmy płacą ogromne pieniądze za głupoty tak naprawdę, bo to jest tylko pięć minut twojego czasu. Dla kogoś, kto robi to zawodowo, to jest tylko pięć minut nagrania czegokolwiek.To jest kuszące. Nawet jak się ma pieniądze, to myślisz sobie: "żeby zarobić tyle, to muszę coś zrobić, muszę się napracować". A tego nie można nazwać pracą - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.