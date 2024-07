Sara Boruc chwali się zdjęciami z wakacji, pokazując przy okazji 14-letnią córkę i 5-letniego syna (ZDJĘCIA)

OnaApeluje 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kobiety jak nie planujecie dziecka to się zabezpieczajcie a nie potem obarczacie facetów, to ty nosisz dziecko w brzuchu nie on, ruszcie głową zanim rozlozycie nogi… związek na siłę i tak tego nie przetrwa, dziecko głupie nie jest nawet to najmniejsze nie czuję miłości rodziców do siebie, nie będzie szczęśliwe, to nigdy nie nie uda… warto pomyśleć wcześniej