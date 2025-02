Sara James po raz kolejny zaskoczyła NOWĄ FRYZURĄ. Ciemne włosy poszły w odstawkę

Sara James , mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele sukcesów, także na międzynarodowych scenach – nie tylko dotarła do finału Eurowizji Junior , ale wystąpiła również w amerykańskiej edycji "Mam talent" . Ostatnio wokalistka wzbudziła kontrowersje, gdy w ostatniej chwili wycofała się z udziału w polskich preselekcjach do "dorosłej" Eurowizji. Jak tłumaczyła - nie mogła zmienić utworu, więc podjęła decyzję o całkowitej rezygnacji z rywalizacji.

Choć początkowo wierzyłam, że utwór "Tiny Heart", będzie najlepszym wyborem, zrozumiałam, że piosenką, która naprawdę oddaje mnie i to, co chcę przekazać w takim konkursie, jest "Psycho". Zmiana tego utworu była niemożliwa, ponieważ nie pozwolił na to regulamin konkursu preselekcji - mówiła.

Nastolatka, co może być rzadkością wśród jej rówieśników, poważnie myśli o przyszłości i dalszej edukacji. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że jeśli zdecyduje się na studia, chciałaby, aby były one związane z muzyką.

Na pewno byłoby to coś związanego z muzą, chciałabym się zagłębić w te rejony. Może produkowanie, może aranżacja dźwięku... Jest chyba w Polsce jedna szkoła, gdzie uczy się takich rzeczy, zdaje się we Wrocławiu. Jara mnie produkowanie muzy i chciałabym przy moim kolejnym projekcie już zrobić coś w tym kierunku. Chciałabym być niezależna, że mogę usiąść sobie i nagrać co chcę, to jest fajna umiejętność. Poza tym dużo wokalistek, które mnie inspirują, też są w pewnym stopniu producentkami - mówiła w wywiadzie dla o2.