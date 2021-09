Sarah Harding nie żyje. 39-letnia była wokalistka zespołu Girls Aloud zmarła na raka piersi

Toja 13 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Badania są tylko profilaktyką znam kobiet które badają się reguważnie i na następnym badaniu okazuje się ze maja raka od badania do badania minął tylko rok i co z tego jeżeli jest złośliwy z przerzuty mi to jak widać regularne badania w tym wypadku nic nie zmieniają a tych jest większość i trzeba mieć szczęście nic wiecej