Sąsiadki Barbary Sienkiewicz ujawniają: "To wielka tragedia. Niedawno wyszła ze szpitala"

Polja 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ja uważam że jej invitro to był kogoś pomysł i ktoś na tym bije kokosy 💸💸może gdyby dożyła dajmy na to 75lat i odchowała te dzieciaczki mogliby razem z nią reklamować klinike i lekarzy którzy zrobili to invitro 😡😡🤰że jako klinika są wspaniali i można u nich bezpiecznie przeprowadzić zabiegi🤰🤰bo jak to inaczej wytłumaczyć że babcia zachodzi w ciążę i rodzi w tym wieku dzieci to jest zastanawiające i naprawdę chore 🖤🖤🖤trzeba to sprawdzic