Olgierd Łukaszewicz przez lata przyjaźnił się z Barbarą Sienkiewicz. Zabrał głos po jej śmierci: "Tragiczna wiadomość. Co teraz z dziećmi?"

Stary człowiek, a dziwi się, jakby wczoraj pojawił się na świecie. Co teraz z dziećmi, co teraz będzie? No właśnie to, co mówili ludzie od samego początku, gdy tylko pojawił się news o jej ciąży. Rodziny nie ma, dzieci trafią do domu dziecka albo innych ośrodków. Wspaniali są ci artyści, którzy pięknie opowiadają o ideałach, są pełni egzaltacji, tyle rozumieją i czują, a potem są w szoku, że życie wygląda jak wygląda