Sebastian Fabijański GORZKO o trudnej rzeczywistości po narodzinach syna: "Mężczyzna po urodzeniu dziecka musi poradzić sobie z byciem TYM TRZECIM"

U moich przyjaciół właśnie się pojawił mały człowiek i oboje robią wszystko przy dziecku. Ona ma wszystko przygotowane zawsze przed nocą, bo wcześniaka się karmi co 1.5-2h - butelki wyparzone, podgrzewacz działa, kolacja czeka. Rano jak tata wstaje to zabiera małego by ona mogła złapać chociaż te 3h nieprzerwanego snu, a w międzyczasie on karmi, przewija, myje i wyparza butelki, przygotowuje śniadanie dla nich, tak że jak wstaje to ma czas na prysznic i śniadanie czeka. On do pracy a ona zajmuje się małym.