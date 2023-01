Sebastian Fabijański odpowiada na krytykę po konferencji Fame MMA: "Szczerość i niepodległość nazywa się teraz odklejeniem"

Gdyby ta krytyka była konstruktywna i wynikająca z zasadnych argumentów, to bym się przejmował. Krytyka w moim kierunku jest zwykle kompletnie nietrafiona i niemająca nic wspólnego z prawdą na mój temat. Internetowy hejt to konwencja. To nie jest real. Ludzie w to wchodzą, bo to im daje poczucie władzy - ocenianie, sądzenie itd. To im potrzebne, żeby się podbudować i używają do tego np. Mnie :) - wyznał aktor.