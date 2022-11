Ekspartnerzy Maffashion Sebastian Fabijański i Czarek Jóźwik DOŁĄCZAJĄ do Fame MMA. Mamy KOMENTARZ Julii Kuczyńskiej

Włodarze Fame MMA dbają o to, by o ich walkach wciąż było głośno i podgrzewają atmosferę kolejnymi gorącymi nazwiskami. Na sobotniej gali FAME MMA 16 ogłoszono między innymi, że w oktagonie pojawi się wkrótce Czarek Jóźwik, były ukochany Julii Kuczyńskiej i współautor kanału na YouTube "Abstrachuje.TV". W federacji jakiś czas temu rozgościł się już jego kolega Robert Pasut, który to niedawno znokautował Jacka Murańskiego.

Od razu zaznaczam: Sebastiana Fabijańskiego w tej klatce i tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie. Zobaczycie moje alter ego, które zrobi tu to, co powinno zrobić. To będzie nawiązanie do klasyki filmowej, ale gwarantuję, że będzie to, po co tak naprawdę ludzie tu przychodzą — po rozrywkę. Po to się to robi! - straszył.