Maffashion wbija szpilę Sebastianowi Fabijańskiemu, zdradzając szczegóły PODZIAŁU OPIEKI nad synem

Kijek 58 min. temu

Każdy kij ma dwa końce! Pamiętacie! Nie jestem ich fanem, ale wiem jedno. Często ludzie lubią się tu oczerniać. Nie wiadomo jaka ona jest, jaki on jest? Wiemy tylko tyle ile nam pokazują, mówią itd. Czemu nie zabiorą głos osoby które chodziły do szkoły z nią albo z nim, znają ich najlepiej. Ciekawa jaka ona była zanim stała się szafiarką? Ciekawe jaki on był zanim stał się aktorem?