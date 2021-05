Sebastian Fabijański otwiera się na temat alkoholizmu ojca: "Po jego śmierci wylądowałem w SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM. To była moja decyzja"

Alfa i Omega 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Same dysfuncka siedzi na pudelku i komentuje ze siwiec to dubajka, a rozenek to dzidzia piernik, a lewa taka i owaka. A tu prosze co to za element. Wydalo sie. Dzieci alkoholikow. Ktore hejtuja w internecie zeby sie dowartosciowa robia sobie terapie na pudelku za nieudane dziecinsto. Szczesliwi ludzie nie maja takiem potrzeby. Juz nie biore waszych opini pod innymi artykulami na serio bo co drugie z was pochodzi z rodziny dysfuncyjnej bez wszystkich klepek. Ale beka. Uwaga bo bede sie przejmowac zdaniem dzieci alkoholikow 😂 Celebryci tez to wiedza ze nie ma co sie przejmowac opiniami kleszczy.