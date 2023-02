Sebastian Fabijański ujawnia, że Mateusz Murański napisał do niego SMS-a przed śmiercią: "Nie zdążyłem mu odpisać"

Mateusz Murański nie żyje. Sebastian Fabijański zabiera głos

Mateusz Murański usiłował się skontaktować z Sebastianem Fabijańskim. "Nie zdążyłem mu odpisać"

Sebastian postanowił też odnieść się do własnej wypowiedzi, w której wieszczył, że internetowy hejt wymierzony w osoby rozpoznawalne może się skończyć samobójstwem. Na pytanie o to, czy "przewidział" to, co się wydarzyło, odpowiedział:

Przewidziałem mechanizm. W internecie nie ma prawa, wszyscy robią, to co chcą, piszą, co chcą. Robią filmiki takie, jakie chcą, upokarzając kogoś, poniżając, prowokując hejt i skazując osoby na ostracyzm społeczny, a to jest kosztowne, to boli, jeżeli z tylu stron dostajesz po gębie i z tylu stron nazywają ciebie takim, bądź takim to gdzieś to zapamiętujesz. Myślę, że gdzieś to zjawisko niestety jest tak zjadliwe, że będzie zbierać żniwa - wyrokuje.