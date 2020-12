Sebastian Fabijański żali się na Quebonafide: "Napisałem mu SMS-a. NIE ODPISAŁ"

szczerze ? 30 min. temu zgłoś do moderacji 11 9 Odpowiedz

Sebastian głowa do góry jesteś w pierwszej dziesiątce obecnych polskich aktorów. A co to to Quebonafide? Ludzie nie nadążam ... To jakiś portal typu Ebay? Boże jak nie ten ministrant co zbiera co łaska na tacę - Taco, to znów jakiś Quebo na fifę...