Seniorka (?) Julia Kamińska grzmi z okładki Vivy: "Mam 34 lata i czuję się sexy!". Prawdziwa bohaterka?

Choć teoretycznie kobiece magazyny powinny inspirować czytelniczki i dodawać im siły, to w praktyce często wpędzają je w kompleksy. Przykładem może być ostatnia okładka pisma Viva, na której uśmiecha się do nas Julia Kamińska. Zdjęcie aktorki jest okraszone wielkim różowym napisem: "Mam 34 lata i czuję się sexy!". Zupełnie jakby w tym wieku było to coś wyjątkowego. Co więcej, numer jest sygnowany hasłem "wiek to tylko liczba". Pokrzepiające?