Seweryn z "Rolnik szuka żony" BIERZE ŚLUB! Zdradził szczegóły uroczystości: "Urzekła nas WIELKA STODOŁA"

Stefan 3 min. temu

Prawdziwe wiejskie wesele to jest to, orkiestra na żywo, wóda bigos kiełbacha flaczki, a nie dj i muzyka z komputera, krem z czegoś tam, borowiki w czymś tam , łosoś ala coś tam i wszystko to w mikroskopijnych porcjach.