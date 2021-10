Sławomir Peszko przypomina Maciejowi Szczęsnemu, co mówił o pijanych piłkarzach: "GŁĄB, KOŁEK, DEBIL". Ironia losu?

W środę media obiegła informacja o tym, że Maciej Szczęsny został przyłapany na jeździe po alkoholu. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej, podczas której okazało się, że ojciec Wojciecha Szczęsnego miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

56-latek przyznał się do winy i tłumaczył, że musiał niespodziewanie zawieźć żonę do pracy, a poprzedniego wieczoru wypił dwa piwa.

Sytuację wykorzystał Sławomir Peszko, który - delikatnie mówiąc - nie pała sympatią do Szczęsnego. Przed laty oskarżył go o zniesławienie po tym, jak ten nazwał go m.in. "debilem". Chodziło o sytuację z 2012 roku, gdy pijany Peszko po awanturze z taksówkarzem trafił do aresztu w Kolonii.