Sławomir Peszko rozprawia się z alkoholową przeszłością i zaskakuje wyznaniem: "Całe moje życie TO ŻART"

„Trochę mu zajęło dojście do takiego wniosku...” oj pudel. Koleś mówi, ze całe jego życie to zart! To jest depresja. Nie bronię go, ale czasami warto się zastanowić dlaczego ktoś ucieka w alkohol, tylko będąc pod wpływem dobrze się bawi, lubi siebie, odpręża się. Jego zachowanie u Kuby to tez był mechanizm obronny, obracać wszytko w zart to jego sposób na radzenie sobie z PROBLEMEM. Może manager, rodzina i przyjaciele powinni się trochę nad tym zastanowić.