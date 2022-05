"Ślub od pierwszego wejrzenia". Finał 7. edycji za nami. Wiemy, KTO wytrwał w małżeństwie! Nie obyło się bez zaskoczeń...

Arleta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 158 25 Odpowiedz

Tak naprawdę, to wszystkie pary miały szanse na związek. W tym programie, jak i w życiu najczęstszym problemem jest KOMUNIKACJA! Ludzie nie potrafią szczerze rozmawiać i mówić co myślą. Nikt nie chce pierwszy się rzucić na głęboką wodę nie wiedząc, co odpowie druga strona. Nikt nie potrafi sobie powiedzieć „słuchaj, bardzo mi się podobasz, czuje się przy Tobie bardzo dobrze, bawisz mnie, ale jeszcze nie jestem zakochana tylko zauroczona. Zabierz mnie proszę na randki, a ja Ciebie. Planujemy każde popołudnie i wieczór na jakąś mini przygodę, miły czas”, „najbardziej mi się podobasz w takim wydaniu, wygladasz sexy w tym i w tym, pięknie się uśmiechasz, dobrze się czuje z Tobą. Popracujemy nad randkowanie i poznaniem”. Jezu, czy tak ciężko powiedzieć, co się myśli? Tak bardzo boimy się drugiej strony (w tym przypadku jeszcze publiczności z tv), że nie zaryzykujmy wypowiedzenia zwykłych myśli? Dziwni są ludzie. Ja zawsze byłam szczera, trzeba rozwiązywać problemy/kwestie na bieżąco. Im szybciej się otworzymy, poznamy, tym szybciej będziemy wiedzieć czy jest szansa na mega poznanie, czy do siebie pasujemy jako ludzie. I Patrycja udaje za mocny charakter i odstrasza ludzi, a wcale nie trzeba być takim hardym i nieustępliwym. Należy sobie w kółko wybaczać i zaczynać od nowa - na tym polega życie z kimś przez kilkadziesiat lat pod jednym dachem. I Kamil udając fajnego nie umiał powiedzieć Agnieszce, załóż to i to, zdejmij soczewki, podmaluj sie trochę - przecież pytała! A on wykazał jakby mu sie we wszystkim podobała bo odpuścił totalnie i czekał na koniec programu. Do hotelu paradise go nie wzięli bo ma za mało wyrzeźbione ciało, może to go zabolało. Bo dobre dupeczki go ominęły. A Piotr i Dorota to super para z potencjałem, tylko sie poczuł odrzucony, ze mu nie powiedziała wprost, ze jej sie bardzo podoba. Chłop sie przestraszył, że ona udaje i sie zmusza i może niedajboże robi z niego wariata przed widzami.