"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr i Dorota KŁÓCĄ SIĘ w sklepie! Widzowie w szoku: "To, co on robi, ma znamiona PRZEMOCY"

Oglądam od początku i powiem jedno. Facet jest zdesperowany i w ogóle despota, ale z nią też bym nie wytrzymała pod jednym dachem. I wcale nie poszło o niedziele handlowe jak to ludzie się śmieją, tylko jak ktoś na playera to niech sobie obejrzy od momentu jak wysiedli z auta przed sklepem. Ona powiedziała swoje zdanie, on zdążył tylko całkiem normalnie powiedzieć "no dobrze, a słuchaj w takim razie" i chciał jej podać swój przykład i punkt widzenia a ona do niech "no i widzisz od razu zmieniasz ton!" I od tego się zaczęło. Nie bronię jego zachowania potem w sklepie ale rozumiem o co się zirytował. Mogla dokończyć mu powiedzieć co chciał, tym bardziej że nie krzyczał ani nic i pewnie do końca zakupów już by nie pamiętali o czym była cała rozmowa. Moim zdaniem ona to sprowokowała a potem robi z siebie wiecznie ofiarę. I jeszcze tekst że ona była myślami zupełnie gdzie indziej i już zapomniała co ma kupić.... No sorry, kobieta 30 lat i zapomina po co przyszła do sklepu bo ktoś jej coś powiedział. Ona nie nadaje się do życia tak samo jak on. Ludzie piszą że on próbuje ją dopasować do siebie a moim zdaniem Dorota też na chama próbuje z niego zrobić potulnego misia, który ma się tylko przymilać i prawić komplementy. Trzeba wiecznie uważać co się mówi, jak się mówi itd. dla każdego kto jest w poważnym związku to jest nienormalne.