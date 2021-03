"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar chwali się ODWAŻNĄ SESJĄ i zapewnia, że "nie jest celebrytką" (FOTO)

........ 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Ja pier... kiedyś były modelki światowe, niepowtarzalne, wybierane przez fotografów, teraz każda amatorka sama wybiera fotografa, płaci mu za zdjęcia/notabene w połowie przypadków pieniądze wyrzucone/ i karmi nas potem tymi wypocinami, każda myśli, że jest piękna, zawód dla wszystkich. Tak jak nie każdy może byc pilotem, aktorem, trenerem fitness tak nie każda jest modelką!!!! Czy ktoś w końcu może tym paniom wyjaśnić, żeby skończyły z tym samorealizowaniem się?? Wchodzisz na insta wszystkie modelki, nie to ze na połowe zdjęć nie można patrzeć , to na te co można patrzeć okazuje się, że tych pań nie poznasz na ulicy, bo po 50 fitrach wygladają inaczej, co na tym świecie się dzieje, te czasy pokazały co naprawde w kobietach siedzi narcyzm, samozachwyt i pompowanie kasy w swój wygląd.Brawooo!!