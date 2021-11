"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak KIEDYŚ wyglądała Kasia! Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Tamanka 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mi się wydaje, że chodzi o jej byłego. Może napisał jej smsa po ślubie czy coś, bo na ślubie była w zachwycie, a pózniej nastepnego dnia zmiana o 180 stopni. Chciala jakos z tego wybrnac z twarzą, a że jest osobą, której ulubiona książka to 50 twarzy i dziwi ja czytanie książek psychologicznych, to wyszło jak wyszło. Do tego w odcinkach niepracująca osoba która cały dzień spędza z mężem mówi że nie może z nim porozmawiać bo zmęczona? I tak przez tydzień. Jak ekspert wskazał problem - relacje z matką, to po wyjsciu eksperta nie padło nic o przyczynie, a pojawiły się lamenty "bo zawsze ja wychodzę na tą złą" - zagrywka jak z gimnazjum.