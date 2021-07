Sonia Bohosiewicz napina brzuch dla paparazzich: "To wszystko BARDZO DOBRZE wygląda"

Jak to na wakacjach bywa, czasem może doskwierać nuda. Soni Bohosiewicz chyba bardzo się nudzi , bo zaledwie kilkanaście minut po pokazaniu jej zdjęć na Pudelku postanowiła skomentować to na Instagramie.

Celebrytka napisała na ten temat post i pokazała wideo z treningu w hotelowym pokoju. Wszystko dlatego, by - jak powszechnie wiadomo - udowodnić, że ma dystans . Bohosiewicz najpierw zrobiła trening (co się oczywiście chwali), a potem na Instastories pożaliła się, że przecież nie wygląda tak źle jak na zdjęciach paparazzich . Szkopuł w tym, że nikt nie zasugerował, że wygląda niekorzystnie, no ale zawsze bezpieczniej sprowokować komplementy pod swym adresem.

Uważam, że oni [paparazzi - przyp. red.] powinni na jakieś kursy chodzić, czy co, bo to naprawdę... Przecież bez filtra to wszystko bardzo dobrze wygląda, a oni mi robią takie zdjęcia, jakbym była TAKA GRUBA - ironizowała, układając brzuch do zdjęcia w taki sposób, by pojawiły się na nim fałdki. Kaloryfer jak się patrzy! Ludzie, przecież tu była dwójka dzieci. Kobieta bez brzucha jest jak garnek bez ucha!