Specjalista od reklamy ujawnia, ile mogą wynosić instagramowe zarobki Agnieszki Włodarczyk: "To praca MNIEJ ABSORBUJĄCA niż aktorstwo"

Zakochana w podróżowaniu po świecie Agnieszka Włodarczyk nie tak dawno zdradziła swoim obserwatorom, że wspólnie z mężem Robertem Karasiem i synkiem Milanem chcą uniknąć mroźnych zimowych temperatur typowych dla polskiego klimatu i planują wyjazd do ciepłych krajów. Choć do sezonu zimowego pozostało jeszcze trochę czasu, Włodarczyk z rodziną już spakowali walizki i wyruszyli w stronę Półwyspu Iberyjskiego.

Idealnym miejscem do wypoczynku okazała się hiszpańska Marbella . Agnieszka pochwaliła się zdjęciem na tle pięknego krajobrazu, pisząc, że to właśnie tam zdecydowała się osiąść z bliskimi. "Morze, góry, odpowiednia temperatura" - komentowała zachwycona.

Agnieszka ma dużo ofert dotyczących współpracy na Instagramie. Odkąd została mamą, może reklamować wszystko: produkty, zabawki, kosmetyki dla dzieci ale także rzeczy do domu. Podoba się reklamodawcom, stąd może liczyć na stawki od 3 do 10 tysięcy za post - wylicza. Negocjuje się także, jak długo wpis będzie na stronie i czy jest zakaz konkurencji. Na pewno jest to praca mniej absorbująca niż aktorstwo, gdzie trzeba jeździć że spektaklami po Polsce - dodaje.