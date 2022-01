Sprawa Kajetana P. wraca do sądu. Obrona chce UCHYLENIA WYROKU!

Biegli zmuszeni byli prosić o wydłużenie okresu, w którym P. był poddawany badaniom psychiatrycznym, w efekcie śledztwo trwało półtora roku. Również po zatrzymaniu Kajetan stanowił ogromne zagrożenie dla otoczenia - mężczyzna zaatakował konwojującego go strażnika "ostrym narzędziem", a oprócz tego próbował udusić badającą go psycholożkę .

W maju 2017 roku uznano, że morderca 30-latki może odpowiadać za swoje czyny i osadzono go w zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi na oddziale psychiatrii sądowej w jednoosobowej, monitorowanej celi. Rok temu P. skazano na dożywocie w systemie terapeutycznym i zobowiązano go do zapłaty po 75 tysięcy złotych dla matki i ojca zamordowanej kobiety.

Teraz do sądu powraca sprawa "Hannibala z Żoliborza". Jako że wyrok nie był prawomocny, nie zdecydowano, gdzie P. ma odbywać karę, a rodzice ofiary wciąż nie otrzymali pieniędzy. Jak donosi Interia, do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęły właśnie dwie apelacje dotyczące wyroku. O ile prokurator zgadza się z wymiarem kary, postanowił on zaskarżyć wyrok w całości co do kwalifikacji prawnej na niekorzyść Kajetana P., twierdząc, że w momencie popełniania zbrodni bibliotekarz był poczytalny.