Stanisław Janewski zagrał Wiktora Kruma w filmie "Harry Potter i Czara Ognia". Aktor jest dziś nie do poznania (ZDJĘCIA)

Ktoś 37 min. temu zgłoś do moderacji 110 1 Odpowiedz

Nic dziwnego, że nie dość, że okroili rolę Kruma to jeszcze go wycięli z kolejnego. Gościu grał jak kloc. Miał całą jedną linijkę tekstu w filmie i nawet z tym nie mógł sobie za bardzo poradzić. Dobrze, że sobie jakoś radzi, ale czy to jest warte artykułu? Zwłaszcza takiego, w którym zapisujecie jego imię i nazwisko używając polskiej pisowni bez wspomnienia, że sam jest Bułgarem, nie tylko grana przez niego postać. Chcecie, żeby ktoś się nabrał bez sensu? Ciągle piszecie tylko o kapiszonie, Hakielu, tej utrzymance od dolarsów albo o jakimś planktonie, a wszystkie prawdziwe ploty was omijają. Nawet nie wspomnieliście o tym, co Kanye odwalił w Wenecji. Ten portal już naprawdę dogorywa.