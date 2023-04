Sukienka Aleksandry Miller, odsłonięte nogi Macron, metka Meghan Markle. Przypominamy modowe wpadki na wysokim szczeblu (ZDJĘCIA)

Gdy w 2018 roku Melania Trump spotkała się z dziećmi imigrantów oddzielonych od rodziców w ośrodku w Teksasie, w mediach zawrzało. Zarówno przed, jak i po wizycie pierwszą damę USA sfotografowano bowiem na lotnisku w kurtce z napisem "I really don't care, do U?" (Naprawdę mnie to nie obchodzi, a Ciebie?"). Wspomniane hasło w połączeniu z otwarcie antyimigracyjną polityką Donalda Trumpa wzbudziło wówczas falę kontrowersji. Rzeczniczka Melanii zapewniła jednak, że pierwsza dama nie miała żadnych ukrytych intencji.