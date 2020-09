Światło dziennie ujrzał demoniczny teledysk Kanye Westa, w którym Kim Kardashian RODZI Kylie. Przerażające? (WIDEO)

Gdy w 2011 roku do mediów przedostała się informacja o romansie Kim Kardashian i Kanye Westa, nikt nie spodziewał się, że ta relacja przetrwa dłużej niż choćby jeden sezon Keeping Up With the Kardashians. Ku powszechnemu zdziwieniu, celebrytka i raper nie tylko wzięli ślub, ale nawet doczekali się czwórki pociech, tworząc jedną z najpotężniejszych power couples w historii show biznesu. Po latach zgrywania w mediach idealnej rodzinki raper będąc pod wpływem epizodu maniakalnego oskarżył małżonkę o zdrady, rasizm i usiłowanie ubezwłasnowolnienia go, tym samym wywołując sensację na skalę międzynarodową.