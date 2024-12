Sylwester 2024 - kiedy, gdzie, kto wystąpi? Oto co szykują w tym roku dla widzów TVP, Polsat, TVN i TV Republika

Sylwestrowa noc to doskonała okazja, aby nieco się wyluzować i wejść w nowy rok z dobrą energią. Dla stacji telewizyjnych to natomiast sposobność do walki o widownię, bo wielu fanów muzyki będzie śledzić to, co się dzieje na scenie z domowego zacisza. W tym roku oprócz TVP i Polsatu do wyścigu o oglądalność staje także Telewizja Republika.