TVP ogłosiła ZAGRANICZNĄ gwiazdę "Sylwestra z Dwójką"! "Król muzyki pop"

Bryan Adams zagraniczną gwiazdą "Sylwestra z Dwójką"

We wtorkowym wydaniu "19:30" ogłoszono, że podczas tegorocznego "Sylwestra z Dwójką" na Stadionie Śląskim wystąpi Bryan Adams. Artysta od lat podbija serca fanów na całym świecie, a na jego koncie zalazły się liczne wyróżnienia, w tym Grammy. Do jego największych hitów należą przeboje, takie jak "Summer of '69'", "Heaven" czy "(Everything I Do) I Do It for You".