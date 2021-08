Sylwester Wardęga KPI z "TŁUMACZEŃ" Wersow: "ZŁODZIEJ KUPUJE OD ZŁODZIEJA"

ALEX 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 25 Odpowiedz

Wardęga może i ma rację ALE mi to wygląda na typową polską zazdrość i zawiść o sukces Ekipy. Facet był w internetach przed nimi i ma teraz ból dupy, że odnieśli sukces większy od niego (money, money, money). Bo bez przesady, ta dziewczyna nie zrobiła nic na tyle złego by teraz ją publicznie linczować. Ale widocznie chciał ich pogrążyć to i znalazł dziurę w całym. Lud to kupi bo też zazdrosny i zawistny, gotowy ich spalić na stosie pod byle pretekstem. W mojej ocenie ta dziewczyna zrobiła źle ''kradnąc'' te logo ale ludzie, bez przesady!! nie ma co z tego powodu robić takiej dramy!! I nie dokładajcie jej win za to, że jest '' prawnikiem '' i na pewno wiedziała co robi ... ja sam skończyłem studia prawnicze i na mojej uczelni nawet nie było takiego przedmiotu jak prawo autorskie, nigdy nie widziałem tej ustawy na oczy, podobnie jak wielu moich znajomych, którzy skończyli aplikacje i wykonują zawody prawnicze, jest to przedmiot marginalny którym zajmują się specjaliści, a ona jest jeszcze tylko studentką i naiwną dziewczyną. Te cholerne logo nie sprawiło, że odnieśli taki sukces i zarobili miliony, sukces zawdzięczają tylko sobie, własnej przedsiębiorczości i kreatywności, ale jak widać wiele osób to boli i z byle powodu będą w nich teraz uderzać. Kiedyś lubiłem Wardęgę ale teraz dużo stracił w moich oczach, jak sympatyczny z pozoru sąsiad, który jak się później okazuje pisze donosy do Skarbówki bo ma ból dupy, że ten drugi jeździ lepszym autem.