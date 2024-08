Sylwester Wardęga powraca i przedstawia historię KOLEJNEJ 14-LATKI, do której miał wypisywać Boxdel: "Przekroczył granicę"

Sylwester Wardęga wraca na YouTube i uderza w Boxdela

W trwającym ponad 40 minut wideo Sylwek przedstawia kolejne dowody na to, że Michał Baron miał zachowywać się nieprzyzwoicie względem niepełnoletnich dziewczyn. W swoim filmie pokazał m.in. rozmowę, jaką youtuber miał odbyć lata temu z nieujawniającą się do tej pory nastolatką.

Oprócz 14-latki z Anglii i oprócz 14-letniej Oli z Łodzi, w tamtym okresie Boxdel wysyłał obrzydliwe wiadomości również do innej dziewczyny. Do 14-letniej fanki, ale tu przekroczył granicę jeszcze bardziej. Michał szukał u 14-latki potwierdzenia, że dobrze wygląda - słyszymy w materiale Wardęgi.

Kolejna ofiara Boxdela. Sylwester Wardęga ujawnia, co youtuber wypisywał do 14-latki

To mój fi*t , o co biega? - przekonuje youtuber.

Dziewczyna miała skonfrontować archiwalną rozmowę z Baronem. On jednak stwierdził, że żartował i to były "jaja". Po czasie próbował też skontaktować się z dziewczyną przez osoby trzecie.

Niezależnie, czy zdjęcie przedstawiało jego narządy czy kogoś innego, to dalej jest to wysyłanie zdjęć penisa 14-latce wbrew jej woli i jest to obrzydliwe - zauważa Wardęga, dodając, że nie uważa kolegi za pedofila, a osobę, która wykorzystywała swoją pozycję i wysyłała nieodpowiednie treści do dziewczynek poniżej 15. roku życia.