Sylwia Bomba wije się w sesji do "Tańca z gwiazdami": "Ten strój odkrywa wszystkie MOJE KOMPLEKSY" (FOTO)

Sylwia Bomba to jedna z uczestniczek najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. W damskim składzie będzie rywalizować m.in. z Oliwią Bieniuk i Izą Małysz. Nowa seria show obfituje też w inne niespodzianki – do ekipy prowadzących dołączyła Izabela Janachowska (która wcześniej tańczyła w show), a do ekipy jurorów Andrzej Piaseczny.